Actualiza con reacción del secretario general de la OPEP, presidente de Venezuela y ministro de petróleo de Kuwait ///Viena, 12 Abr 2020 (AFP) - La OPEP y sus socios productores acordaron este domingo el "mayor recorte de la producción de la historia" con la esperanza de hacer subir los precios del petróleo en plena pandemia de coronavirus y pese a las tensiones entre Moscú y Riad.La reunión "concluyó con un consenso de productores de la OPEP+ sobre el recorte de la producción a partir de mayo", escribió en Twitter el ministro saudí de Energía, Abdul Aziz bin Salman."El gran acuerdo petrolero con la OPEP está hecho. Esto salvará cientos de miles de empleos en el sector de la energía en Estados Unidos", tuiteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump."Me gustaría agradecer y felicitar al presidente (Vladimir) Putin, de Rusia, y al rey Salmán, de Arabia Saudí. Acabo de hablarles desde el Salón Oval. ¡Un gran acuerdo para todos!", añadió.Desde Moscú, el Kremlin también subrayó la "gran importancia" del acuerdo de los Países Productores de Petróleo (OPEP) y de sus socios, denominado OPEP+, destinado a sostener el descalabro de los precios y equilibrar el mercado.Según un comunicado del Kremlin, Trump y Putin "subrayaron una vez más la gran importancia del acuerdo del formato 'OPEP+' para recortar la producción de petróleo". Ambos mandatarios también sostuvieron una conversación telefónica con el rey saudí Salmán. Sus países son los principales productores de crudo del mundo.La ministra mexicana de Energía, Rocío Nahle García, también saludó en Twitter el acuerdo "unánime de los 23 países participantes" y habló de una reducción de "9,7 millones de barriles de petróleo" a partir de mayo. - Recortes considerados "históricos" - Por su parte, el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, calificó como "históricos" los recortes acordados en la jornada.Esos recortes son "los mayores en volumen y de mayor duración, ya que están planificados para durar dos años", señaló, y agregó que el acuerdo "allanó el camino para una alianza global con la participación del G20".A su vez, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en televisión que con el acuerdo ya a partir del lunes "los precios petroleros se estabilizarán, el mercado petrolero se estabilizará y será la base para la recuperación financiera, comercial y económica" del mundo postpandemia.En tanto, el ministro de petróleo de Kuwait, Khaled al-Fadhel, saludó en Twitter un "acuerdo histórico".Según Bjornar Tonhaugen, analista de Rystad Energy, "la OPEP+ logró hoy concluir un acuerdo histórico para realizar el mayor recorte de la producción de la historia"."Aunque los recortes de producción son inferiores a lo que necesitaba el mercado, lo peor se ha evitado por el momento" dijo su colega Magnus Nysveen.La OPEP reanudó este domingo por videoconferencia la reunión que se inició el jueves con el cartel OPEP+ liderado por Rusia, segundo mayor productor mundial.Esta reunión fue posible después de que Riad y Moscú pusieran término a la guerra de precios que libran desde la última conferencia del grupo, el 6 de marzo en Viena, Austria, sede de la OPEP.Los dos exportadores se vieron sorprendidos por la rapidez de la propagación del coronavirus, que golpeó de lleno la demanda de petróleo, en un momento en que ya había una oferta excedentaria."En mi opinión, las acciones [de Arabia Saudita, que aumentó su producción] fueron irracionales, pues un aumento en la extracción en pleno descenso de la demanda es algo irracional, también desde el punto de vista de la teoría económica", había declarado el domingo el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, citado por la agencia rusa TASS.Hace unos meses el precio del barril rondaba los 60 dólares y ahora está por debajo de los 21 dólares. - "Abismo" - Tras largas negociaciones, en la madrugada del viernes la OPEP y sus socios habían acordado, con excepción de México, reducir en mayo y junio la producción mundial de crudo en unos 10 millones de barriles diarios, según la OPEP.México encontraba excesivo el esfuerzo que se le reclamaba -reducir su producción en 400.000 barriles diarios- en comparación con otros países y no dio su aprobación.Rystad Energy duda no obstante de la capacidad de los productores a apoyar los precios pese al acuerdo. "Un recorte de 10 millones de barriles diarios en mayo y junio impedirá alcanzar los límites de almacenamiento y evitará que los precios caigan al abismo, pero no restaurará el equilibrio de mercado deseado", estiman sus analistas.