"Estamos muy preocupados. Parece que al menos una embarcación volcó y ya no ha habido más contacto con otra. Pero no tenemos confirmación alguna por parte de las autoridades [de que se haya producido un naufragio]", declaró a la AFP Carlotta Sami, portavoz en Italia del ACNUR. "La crisis actual" del coronavirus "no puede restarle importancia al rescate de los naufragados", añadió.