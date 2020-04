Cerca de un siglo después, el 'Águila negra', el apodo de Kint, había guardado un recuerdo muy preciso de aquella victoria: "Tras la llegada, no perdí el tiempo. Regresé a casa, en bicicleta como de costumbre, pero sin mi ramo de flores porque lo había dejado en Roubaix. No lejos de mi casa, me crucé con uno de mis fans y me preguntó qué hacía allá. Le respondí que venía de ganar la París-Roubaix. Se echó a reír y no me creyó. De hecho, mi familia tampoco. No se rindieron a la evidencia hasta el día siguiente cuando lo leyeron en el periódico".