actualiza con nuevas cifras de contagios y muertes, declaraciones de Trump, negociación del G20, fondo en Ecuador y otros detalles ///Roma, 11 Abr 2020 (AFP) - La cifra de muertes por coronavirus en el mundo superó los 100.000 el viernes, al inicio de un fin de semana de Pascua con media humanidad confinada para contener la pandemia, que podría resurgir fatalmente en caso de un abrupto fin de las restricciones.La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el levantamiento prematuro de las medidas de cuarentena, que mantienen enclaustradas a más de cuatro mil millones de personas, "podría conducir a un rebrote mortal" de la enfermedad. En todo el mundo, desde Roma hasta Washington, desde Buenos Aires hasta Nueva Delhi, se paralizó la actividad pública para intentar frenar la implacable propagación del virus, lo cual según el Fondo Monetario Internacional (FMI) pone al planeta ante la peor recesión desde la Gran Depresión de la década de 1930. Más de 1,6 millones de personas fueron diagnosticadas con el virus de la COVID-19 reportado por primera vez en diciembre en China, y el número de muertos llegó a 100.859 el viernes, con casi el 70% de los fallecidos en Europa. Estados Unidos se convirtió el viernes en el primer país del mundo en superar las 2.000 muertes en un día, con 2.108 fallecimientos registrados en 24 horas. También cruzó el umbral del medio millón de contagios, con más de 35.000 casos en 24 horas.Con la trayectoria de infecciones "cerca del pico", y con las medidas de distanciamiento social vigentes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que estaba evaluando formas de abrir la mayor economía del mundo "lo antes posible". "Sin duda es la decisión más grande que he tenido que tomar", dijo.El mandatario reconoció el "riesgo" de aumentar el número de fallecidos si las actividades se reanudan demasiado pronto, pero señaló que "quedarse en casa también conduce a la muerte". - "Señor, no nos dejes en las tinieblas" - La pandemia ha generado que cientos de millones de cristianos celebren la Pascua, su fiesta más importante, con iglesias vacías y a través de las pantallas de televisores y tabletas.Este Viernes Santo, el papa Francisco recorrió, en un silencio sobrecogedor, la plaza de San Pedro solo acompañado por cinco reos de una cárcel de Padua, una ciudad italiana duramente impactada por la COVID-19, y cinco médicos y enfermeras. Italia sigue siendo el país más golpeado por la pandemia, con cerca de 19.000 muertos."Señor, no nos dejes en las tinieblas y en la sombra de la muerte", dijo el Papa durante el rito tradicional del Viacrucis.En Jerusalén, por primera vez en más de un siglo, el Santo Sepulcro también estará cerrado al público durante todo el fin de semana pascual. Una simple misa a puertas cerradas fue celebrada este Viernes Santo, cuando se conmemora la crucifixión de Cristo. En La Paz la representación de la pasión de Cristo se realizó sin feligreses y con calles vacías en una procesión de vehículos que recorrió la ciudad en medio del aislamiento total en Bolivia. En la ciudad central de Cochabamba, un cura esparció agua bendita desde un helicóptero.Brasil, el país latinoamericano más castigado por la pandemia, superó los 1.000 fallecidos.En América Latina y el Caribe había hasta el viernes unos 54.000 casos confirmados y al menos 2.131 muertos, pero las autoridades sanitarias se preparan para un aumento de las víctimas a finales de abril. - Johnson fuera de cuidados intensivos - En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson, el político más prominente actualmente hospitalizado por COVID-19, ya no está en cuidados intensivos y "ha sido capaz de dar cortas caminatas", dijo un portavoz.España anunció el viernes su menor número de muertes diarias desde el 24 de marzo, con 605 fallecimientos. Pero aunque la tímida tendencia descendente de las hospitalizaciones en varios países muestra que el confinamiento está comenzando a dar sus frutos, las autoridades llaman a no bajar la guardia.La cuarentena se prolongó en Italia e Irlanda hasta principios de mayo. Y Turquía, que también llora mil muertos, ha decidido confinar 31 ciudades durante todo el fin de semana. El estado de Nueva York, epicentro del brote en Estados Unidos (con más de 5.800 muertes sólo en la ciudad de Nueva York), realiza unas 2.000 pruebas de detección diarias. Pero esto es apenas "una gota en el balde", dijo el gobernador Andrew Cuomo. Para minimizar los riesgos del post-confinamiento el gobierno alemán se prepara para lanzar una aplicación móvil, inspirada en Singapur, para facilitar el monitoreo individual de casos y la identificación de cadenas de contaminación, aunque el uso de los datos personales tomados de teléfonos inteligentes aviva la polémica.Apple y Google anunciaron en tanto una asociación para permitir el seguimiento digital de personas que han estado cerca de personas infectadas, "para ayudar a los gobiernos y las agencias de salud a reducir la propagación del virus", pero asegurando el respeto de la privacidad. - Oro negro - En el frente económico, los ministros de energía de los países del G20 no lograron llegar a un acuerdo sobre el eventual recorte en la producción de petróleo para frenar el desplome de los precios. Estados Unidos confirmó un acuerdo con México para ayudarlo a reducir su producción y Trump habló por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin. Pero el comunicado conjunto emitido al final de la cumbre por videoconferencia organizada por Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, incluye compromisos para la cooperación futura en la lucha contra la pandemia, pero no menciona ninguna disminución de la producción.Los 27 miembros de la Unión Europea descartaron la idea de una emisión de deuda común como pedían España e Italia y rechazaban Holanda y Alemania. Pero el gobierno italiano se dijo este viernes determinado a "ganar el partido" sobre los "coronabonos". Una cumbre europea está prevista el 23 de abril...por videoconferencia.Ecuador, cuya ciudad portuaria de Guayaquil se ha visto azotada por la pandemia, anunció la creación de un fondo de asistencia humanitaria con aportes de las grandes empresas y de empleados.La situación de la dolarizada economía ecuatoriana se agrava con la caída del precio del petróleo, su principal producto de exportación, y esta semana con la rotura de sus dos oleoductos, por lo que deberá suspender las ventas de crudo. - Cuatro metros - En República Democrática del Congo, también afectada por el coronavirus, se anunció el resurgimiento del ébola, con un nuevo caso detectado en Beni, tres días antes de la proclamación oficial del fin de la epidemia.La situación también podría empeorar en Yemen. En guerra desde hace cinco años, y escenario de una de las peores crisis humanitarias, el país anunció el viernes el primer caso de la COVID-19.Otra noticia aterradora: en Wuhan, la ciudad china cuna de la pandemia, un estudio concluyó que el virus expulsado al aire al estornudar o respirar puede volar hasta cuatro metros, el doble de la distancia que se pide mantener en público a la gente. Esto no significa sin embargo que estas partículas sean suficientes para infectar a un tercero.