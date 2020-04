Washington, 10 Abr 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que la decisión sobre cuándo reabrir la economía estadounidense, cerrada debido a la pandemia del coronavirus, es la más difícil que haya tenido que tomar en su vida."Voy a tener que tomar una decisión y solo le pido a Dios que sea la decisión correcta. Pero diría sin dudas que es la decisión más importante que he tenido que tomar", dijo Trump en una conferencia de prensa. Trump, que busca la reelección en noviembre, está ansioso por reabrir la economía de Estados Unidos después de semanas de duras medidas que cerraron las empresas y redujeron drásticamente el transporte en todo el país para frenar la propagación de la COVID-19.El sólido desempeño económico del país era su bandera en la campaña. Pero una apertura prematura pondría en riesgo vidas si los contagios se disparan. "Tengo que tomar la decisión más importante de mi vida", dijo. Ante el vencimiento a fin de mes de las pautas federales actuales sobre distanciamiento social, crece la expectativa de que Trump les diga a los estadounidenses que pueden comenzar a reanudar la actividad normal a partir de mayo, al menos en algunas partes del país. La decisión se basará en parte en datos médicos, pero también está fuertemente influenciada por consideraciones políticas y recomendaciones del sector empresarial, que ha sido devastado por el cierre, con una caída abrupta de los ingresos y masivos pedidos de subsidios de desempleo. Trump dice que anunciará el martes los miembros de un nuevo grupo de trabajo que deben preparar ese proceso."Lo denomino grupo de trabajo para la apertura de nuestro país, o nuestro consejo de país", dijo. El grupo incluirá "muy buenos médicos y empresarios", así como probablemente gobernadores de estados, explicó.En una señal de que Trump buscará un amplio apoyo para lo que podría ser una decisión políticamente peligrosa, dijo que quería una representación política republicana y demócrata."Quiero poner a ambas partidos", dijo. Para tranquilizar a los críticos que dicen que corre el riesgo de apresurarse, Trump insistió en que la opinión médica será clave. "Estamos viendo una fecha, esperamos poder cumplir una fecha determinada, pero no haremos nada hasta que sepamos que este país va a estar sano", dijo. "No queremos regresar y tener que empezar de nuevo".sms/acb/ad/rsr -------------------------------------------------------------