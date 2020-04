Foto de archivo del DT de Brasil Tele Santana (sentado a la izquierda) posando en un entrenamiento junto a Edinho (C) y Zico (D). Parados (I-D) aparecen Junior, Socrates and Cerezo. May 28, 1985. REUTERS/Vanderlei Almeida ESTA FOTO FUE ESCANEADA DE UN NEGATIVO