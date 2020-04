R. "He visto muchos vídeos. Puedes hacer progresar tu juego de muchas maneras sin tocar un balón. Miro muchos de nuestros partidos, me observo. Para mí, la visualización es la parte más importante de la preparación mental. He vuelto a ver la final de la Liga de Campeones de la temporada pasada, lo confieso, sólo para tener buenas sensaciones (Lyon ganó la Champions venciendo 4-1 al Barça en la final de mayo pasado)".