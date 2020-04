SHOTLIST MÉXICO, MÉXICO8 DE ABRIL DE 2020FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa.2. Plano medio Andrés Manuel López Obrador durante conferencia de prensa3. Plano medio Andrés Manuel López Obrador durante conferencia de prensa MÉXICO, MÉXICO7 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 4. Plano general Avión de Aeroméxico llegando a asfalto MÉXICO, MÉXICO8 DE ABRIL DE 2020FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. SOUNDBITE 1 - Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (hombre, español, 21 seg.): "Está llegando equipo, material médico de China. Le agradecemos mucho al gobierno de China porque nos ha dado facilidades para adquirir equipos que no se tenían." MÉXICO, MÉXICO7 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano medio avión7. Plano general los soldados corren en formación hacia el área de descarga8. Plano general avión en posición para descargar carga MÉXICO, MÉXICO7 DE ABRIL DE 2020FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. SOUNDBITE 2 - Hugo Lopez Gatell, subsecretario de de Prevención y Promoción de Salud (hombre, español, 11 seg.): "Este no es el unico vuelo, se ha establecido un puente aereo entre México y China, precisamente un punete aereo quiere decir que habrá un contínuo ir y venir de estas aeronaves." MÉXICO, MÉXICO8 DE ABRIL DE 2020FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 10. Plano general conferencia de prensa11. Plano medio Andrés Manuel López Obrador durante conferencia de prensa12. Plano general conferencia de prensa