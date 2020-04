SHOTLIST BOGOTÁ, COLOMBIA8 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de policías colombianos bailando frente a edificios2. Plano general de policías colombianos bailando frente a edificios3. Primer plano de los pies de un policía bailando4. Plano medio de una familia bailando desde su balcón, con una bandera colombiana colgando5. Plano general de policía colombiano bailando frente a edificios 6. SOUNDBITE 1 - Jhonny Pico, instructor de Zumba de la Policía Nacional de Colombia (hombre, 38 años, español, 10 seg.): "La vida es un carnaval y de eso se trata, de que las personas traten de pasar esta cuarentena de una manera positiva, alegre, siempre compartiendo con sus seres queridos con la mejor actitud" 7. Plano de apoyo: Plano general de personas bailando 8. Plano de apoyo: Plano general de personas bailando 9. Plano de apoyo: Plano medio de una familia bailando desde la ventana de su hogar 10. Plano medio de policía bailando11. Plano general de una mujer bailando 12. SOUNDBITE 2 - Arely Hernández, habitante de Bogotá (mujer, 43 años, español, 8 seg.): "Me pareció muy agradable, muy bonito un gesto muy bonito de la Policia que venga a distraer la gente para que tomen conciencia que no deben salir de la casa" 13. Plano de apoyo: Plano general de instructor bailando 14. Plano de apoyo: Plano general de personas bailando 15. SOUNDBITE 3 - Jorge Ramírez, habitante de Bogotá (hombre, 64 años, español, 17 seg.): "No estamos solos, simplemente que estamos atravesando por un momento que necesitan y necesitamos todos de cuidarnos, cuidarnos en salud, porque una vez que pasemos este momento volvemos nuevamente a integrarnos" 16. Plano medio de policías bailando17. Plano medio de una pareja en el balcón, con la mujer llorando18. Primer plano de una pancarta que dice "yo me quedo en casa"19. Plano general de policías bailando20. Plano general de personas bailando en sus balcones21. Plano general de policía bailando