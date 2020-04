Respecto a un artículo publicado por The New York Times, que señaló que los estudios indican que el coronavirus que empezó a circular en Nueva York a mediados de febrero provino principalmente de Europa y no de Asia, Fauci dijo que “eso es probablemente correcto”, y subrayó que “Europa de convirtió en el epicentro con mucha rapidez, después de que los casos en China estallaron”.