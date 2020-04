SHOTLIST GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR8 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio la mujer se desmaya antes de llegar a los servicios de emergencia (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)2. Sonido ambiente mujer grita que a su madre no le dieron comida durante todo el día (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO) ---------------------- 3. SOUNDBITE 1 - VOXPOP 1 (mujer, español, 13 seg.): "Esperan que se mueran acá afuera para ya atenderlos y ya cuando están muertos se los llevan sus familiares, es una irresponsabilidad, no sé ¡tan duro que es esto! Esto sí que es feo, feo, feo. " GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR8 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 4. Sonido ambiente mujer llora desconsolada frente al hospital de Ceibos tras la muerte de su padre (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO) ---------------------- 5. SOUNDBITE 2 - VOXPOP 2 (mujer, español, 10 seg.): "Mi abuela falleció, mi mamá anda con todos los síntomas, mi hermana de 15 años también anda con todos los síntomas y el gobierno no hace nada, no hace nada, aquí tenemos prácticamente que venir muriendo para que nos atiendan." 6. SOUNDBITE 3 - VOXPOP 3 (hombre, español, 18 seg.): "Primero por falta de oxígeno o falta de medicinas, falta de enfermeros, doctores, falta de camillas, a mi papá prácticamente le ha tocado estar tres días en silla de ruedas con oxígeno y suero." GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR8 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 7. Plano medio mujer llora en el suelo (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)8. Plano medio el hombre ayuda a la mujer para llegar a los servicios de emergencia (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)9. Plano medio anciano se sienta en una silla de ruedas (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)10. Plano medio hombre enojado arroja un papel sobre la mesa del médico (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO) ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Un vuelo de repatriación con 300 europeos rumbo a París queda varado en Guayaquil =(Fotos)= Guayaquil, Ecuador, 9 Abr 2020 (AFP) - Unos 300 extranjeros, más de la mitad franceses, quedaron varados el miércoles en la ecuatoriana Guayaquil, la ciudad latinoamericana más afectada por el nuevo coronavirus, al parecer por una falla en el avión en el que debían llevarlos a París, informaron fuentes diplomáticas y aeronáuticas.El aparato de la aerolínea española Air Europa "aparentemente ha tenido un daño y lo que han decidido es desembarcar a los pasajeros; los van a hospedar aquí", dijo a la AFP la portavoz del aeropuerto guayaquileño, Daniela Arosemena.El embajador de Francia en Quito, Jean-Baptiste Chauvin, indicó a su vez que el problema "fue detectado en tierra" y que el avión transportaba alrededor de 300 europeos, entre ellos unos 170 franceses, además de españoles, alemanes, italianos y otra decena de nacionalidades.El vuelo chárter, organizado por el gobierno de Francia, arribó inicialmente a Quito, donde recogió pasajeros antes de hacer escala en Guayaquil en su ruta hacia París, según la embajada francesa en Quito.La pasajera Manuela Picq, una catedrática universitaria francobrasileña, señaló por teléfono a la AFP que "el vuelo que era supuestamente para proteger y llevar a la gente a un lugar de seguridad, les llevó al epicentro de la epidemia" de coronavirus en Ecuador."Hay temor, cansancio, frustración", añadió.Arosemena apunto por su parte que el avión sin pasajeros "va a regresar a Quito" para su revisión y que volverá este jueves a Guayaquil para retomar el viaje."Algún repuesto o algo que necesitan está allá", señaló.La embajada de París en Quito había anticipado que "el objetivo de este vuelo es permitir a los ciudadanos franceses y otros ciudadanos europeos, regresar a sus países" desde Ecuador, donde la covid-19 deja más de más de 4.400 casos, incluidos 242 muertos.La provincia costera de Guayas y su capital, Guayaquil, concentra un 69% de los casos, mientras que Ecuador es el segundo de Latinoamérica con más contagiados y fallecidos, después de Brasil.Chauvin manifestó a la AFP que París organizó el primer vuelo charter para facilitar el regreso de europeos que permanecían en Ecuador.Turistas extranjeros quedaron atrapados en el país por la decisión de Quito de declarar hace casi un mes el estado de excepción ante la pandemia de coronavirus, cerrar sus fronteras y prohibir todos los vuelos, a excepción de los humanitarios mediante aviones que llegan al país sin pasajeros."Una vez que se resuelva el problema técnico, el vuelo saldrá", apuntó el diplomático.SP/rsr ------------------------------------------------------------- Ecuador pide a acreedores plazo para pagar USD 811 M y prevé utilizar fondos para coronavirusQuito, 8 Abr 2020 (AFP) - Ecuador anunció este miércoles que solicitó a sus acreedores extender hasta agosto el plazo para pagar 811 millones de dólares de intereses de su deuda externa, lo que le permitirá destinar esos fondos a la lucha contra el coronavirus.El Ministerio de Economía y Finanzas "comunicó una Solicitud de Consentimiento a los tenedores de bonos" con vencimientos entre los años 2022 y 2030 para diferir ese pago, señaló la cartera en un boletín.El total de esa emisión bordea los 17.000 millones de dólares, de 41.766 millones que constituyen el total del pasivo ecuatoriano (38,1% del PIB).En caso de ser aceptado el pedido, el gobierno del presidente Lenín Moreno aplazará el pago hasta el 15 de agosto próximo con el fin de "aliviar la caja fiscal por aproximadamente 811 millones de dólares en el corto plazo", agregó el ministerio.La medida ayudará a enfrentar la pandemia de coronavirus en Ecuador, donde la enfermedad deja más de 4.400 infectados, incluidos 242 muertos, y golpea principalmente al puerto de Guayaquil, núcleo comercial.Su dolarizada economía también está afectada por el desplome de precio del petróleo, su principal producto de exportación que en 2019 le dejó ingresos por 7.731 millones de dólares.Para hacer frente a la pandemia, Quito decidió hace dos semanas utilizar un período de gracia de 30 días para postergar el pago de 200 millones de dólares de su deuda.Además, señaló que cumplirá el pago de unos 320 millones de dólares del capital de los bonos 2020 para poder acceder a un crédito por unos 2.000 millones.Ecuador contrajo en 2019 préstamos a ser desembolsados en tres años por unos 10.300 millones de dólares con organismos como el FMI.Está previsto que en abril, el FMI entregue unos 500 millones de dólares adicionales a través de un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) pactado para enfrentar la pandemia de la covid-19.pld/sp/mr