"No me extraña la ausencia de Ortega, ha sido un presidente ausente", dijo a Reuters la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, actualmente crítica del mandatario. "Siempre ha huido a los problemas, no me extraña que esté ausente en medio de la crisis del coronavirus", agregó Téllez, exministra de Salud del gobierno de Ortega en los ochenta.