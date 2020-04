Agrega más declaraciones ///Washington, 7 Abr 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes con suspender la contribución del país a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusando al organismo de mal manejo de la pandemia del coronavirus y una actitud sesgada hacia Pekín.Trump dijo a periodistas que iba a "poner una suspensión muy poderosa" de los fondos para la OMS, el organismo de la ONU cuya mayor fuente de financiación es Estados Unidos. "Vamos a suspender el dinero gastado en la OMS", declaró Trump, quien propugna la idea de "Estados Unidos Primero" y ha criticado antes a otras agencias de la ONU y a organismos multilaterales. El mandatario no dio detalles sobre cuánto dinero se retendría y minutos después, durante la misma conferencia de prensa, dijo: "No digo que vaya a hacerlo, pero vamos a examinar esta posibilidad", dijo. Según Trump, la OMS "parece estar muy sesgada hacia China". "Eso no está bien", dijo.Más temprano, el mandatario fue particularmente virulento contra la OMS en Twitter."La OMS realmente se equivocó", escribió. "Por alguna razón, está financiada en gran parte por Estados Unidos, pero muy centrada en China. Vamos a analizarlo más de cerca", agregó.En su tuit, Trump preguntó por qué la OMS había dado "una recomendación tan defectuosa", aparentemente refiriéndose al consejo del organismo de la ONU de no restringir los viajes internacionales para detener el virus reportado por primera vez en China en diciembre."Afortunadamente rechacé sus consejos de mantener nuestras fronteras abiertas a China desde el principio", escribió Trump, refiriéndose a su decisión de prohibir los viajes hacia y desde el país asiático. China enfrenta críticas en Washington, particularmente de los republicanos en el gobierno, por la forma en que manejó la pandemia, y Trump ha expresado dudas sobre la precisión de las estadísticas chinas para casos y muertes. Sin embargo, el propio Trump ha sido ampliamente criticado por minimizar la gravedad del nuevo coronavirus, que inicialmente comparó con una gripe común y dijo que estaba bajo control en Estados Unidos, antes de aceptar más tarde que era una emergencia nacional. Más de 12.000 personas han muerto por COVID-19 en Estados Unidos, el país que suma más de un cuarto de todos los contagios contabilizados en el mundo desde el inicio del brote (387.500 en 1,4 millones).sms/ad/gma -------------------------------------------------------------