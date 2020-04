SHOTLIST SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA4 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general Paños rojos cuelgan de las ventanas de un edificio de apartamentos en el barrio de Ciudad Verde como señal de que necesitan ayuda2. Plano medio dos mujeres miran por una ventana donde cuelga una tela roja3. Primer plano un letrero pegado a una ventana dice: "Necesitamos mucha ayuda"4. Plano general Edificio de apartamentos Ciudad Verde 5. SOUNDBITE 1 - Yuri Murcia, residente de Soacha (mujer, 30 años, español, 16 seg.): "Estos trapitos rojos significan que habemos gente que necesitamos que nos ayude el gobierno económicamente, porque hay muchas personas que se han quedado desempleadas debido al Covid-19 que estamos pasando." 6. Plano general casas improvisadas en el barrio de La Maria7. Plano general una mujer pasa por casas de madera8. Plano medio tela roja cuelga de una casa de madera 9. SOUNDBITE 2 - Leidy Acosta, residente de Soacha (mujer, 29 años, español, 13 seg.): "No podemos salir a trabajar, no podemos tener sustento para nuestros hijos y pues como no tenemos ayuda de el gobierno pues ahí si a lo que se pueda y a lo que podamos conseguir." 10. Plano general Dos hombres andan en bicicleta en una calle en el barrio de La Maria11. Plano medio paños rojos cuelgan de las ventanas de la casa12. Plano medio El hombre se apoya en una pared junto a una tela roja que cuelga de una ventana13. Plano medio gente afuera de sus casas y tela roja colgando de las ventanas14. Plano general gente afuera en el vecindario15. Plano general casas y telas rojas que cuelgan de las ventanas16. Plano medio tela roja cuelga de una ventana