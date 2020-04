Ronaldinho sale de la cárcel en Paraguay y seguirá su proceso en un hotel Por Hugo OLAZAR =(Fotos)= Asunción, 7 Abr 2020 (AFP) - Un juez de Paraguay concedió prisión domiciliaria al exastro brasileño del fútbol Ronaldinho Gaúcho, quien deberá seguir su proceso por uso de pasaporte paraguayo adulterado en un hotel de Asunción, informaron oficialmente fuentes judiciales este martes."Corresponde la medida sustitutiva para Ronaldinho y su hermano y la continuación de su arresto en un hotel. Tengo la constancia de la aceptación de los directivos del hotel para que ellos a su costa guarden arresto domiciliario allí", dijo el juez Gustavo Amarilla en conferencia de prensa.Se trata del Hotel Palmaroga (la Casa de Palma), de estilo colonial, remodelado, recientemente inaugurado, perteneciente al grupo español Barcelona, con 107 habitaciones y equipamiento de primer nivel.El exastro del FC Barcelona cumplió el lunes un mes de cárcel en el cuartel Agrupación Especializada de la Policía. La medida también favorece a su hermano Roberto de Assis Moreira. Ambos se exponen a una expectativa de pena de cinco años de cárcel por el hecho punible de uso de documento original de contenido falso.Los abogados de la defensa presentaron garantías por valor de 1.600.000 dólares por ambos, la mitad por cada uno. Amarilla, juez de garantías, aceptó la cantidad ofrecida y dispuso la salida de la cárcel del famoso ídolo del balompié mundial. - Fallo a través de teleconferencia - Debido a la epidemia del coronavirus en Paraguay, donde se han presentado hasta la fecha unos 115 contagios y 5 muertos, según cifras oficiales, el juez comunicó su fallo a los imputados a través de un medio digital (celular) en presencia del fiscal y la defensa.En la teleconferencia del juez con los hermanos Assis Moreira, retransmitida por la televisión, el campeón mundial con Brasil en Corea del Sur y Japón-2002 lucía una musculosa de color negro con una vincha del mismo color.Con una sonrisa y el dedo pulgar hacia arriba aceptó los términos del acuerdo para abandonar la prisión.Ronaldinho había llegado el 4 de marzo pasado a Asunción para cumplir una agenda dirigida a promover niños desamparados a través de una fundación Fraternidad Angelical. A su arribo a la terminal aérea, tanto él como su hermano y un empresario brasileño que los acompañaba exhibieron a las autoridades de migraciones pasaportes paraguayos reales pero de contenido falso.Ambos alegaron que los documentos les fueron entregados como un presente por la empresaria que los invitó a venir a Paraguay, titular de la fundación humanitaria, hasta ahora prófuga. Por la causa fueron imputadas otras 14 personas y forzó la renuncia del director de Migraciones. La investigación fiscal busca determinar en qué contexto se expidieron los documentos falsificados y cuál fue la finalidad de su uso en Paraguay teniendo ambos procesados su propia documentación brasileña. - Fondos propios - El magistrado sostuvo que los fiscales no encontraron más elementos para ampliar la imputación contra ellos tras el peritaje de sus respectivos aparatos celulares."Los fiscales también dijeron que la fianza real (los 1.600.000 dólares en efectivo) es significativa", remarcó.El dinero en cuestión fue ingresado a una cuenta en dólares en el Banco Nacional de Fomento (estatal) a nombre de su juzgado. "En caso de fuga se aseguraron los resortes jurídicos para que ese dinero quede para el Estado", indicó."Los fondos son propios de Ronaldinho. Es un dinero propio que lo tenía en un banco del exterior, en Europa específicamente", manifestó el juez. Dijo que el dinero en efectivo necesitó ser transferido a una empresa local para que pueda ser introducido al banco estatal a nombre del juzgado."Esa empresa es la que finalmente giró y depositó finalmente ese dinero en la cuenta oficial".Amarilla destacó que "ellos no pueden salir del país, independiente al arresto domiciliario" y dejó entrever que con el transcurrir de los días la situación de ambos podría mejorar teniendo en cuenta que la Fiscalía ya no ampliará la imputación que pesa sobre ellos.El exestelar de la selección brasileña cumplió 40 años el pasado 21 de marzo durante su prisión en la capital paraguaya.hro/cl -------------------------------------------------------------