Irán urge al FMI concederle un préstamo de urgencia contra la pandemia =(Fotos)= Teherán, 8 Abr 2020 (AFP) - El presidente iraní, Hasán Rohani, exhortó el miércoles al Fondo Monetario Internacional (FMI) a concederle a su país, entre los más afectados por el nuevo coronavirus, un préstamo de urgencia de 5.000 millones de dólares que había pedido para luchar contra la pandemia."Exhorto a todas las organizaciones internacionales a asumir sus responsabilidades", dijo Rohani durante el consejo de ministros."Somos un miembro del FMI (...). Si hubiera discriminación entre Irán y otros para la concesión de créditos, ni nosotros ni la opinión pública general no lo toleraría", añadió, en unas declaraciones retransmitidas por la televisión.Irán anunció el 12 de marzo haber recurrido al FMI, a quién, de forma muy excepcional, Teherán dijo haber pedido ayuda contra la COVID-19.Teherán no ha recibido más ayuda del FMI desde un crédito que se le concedió entre 1960 y 1962, antes de la proclamación de la República Islámica en 1979, según datos de la institución."Nuestro banco central pidió acceso inmediato" a un Instrumento de Financiación Rápida (IFR) del FMI, declaró el 12 de marzo el ministro de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, en Twitter.Según la página web del Fondo, el IFR "ofrece ayuda financiera rápida a todos los países miembros que la necesitan urgentemente"."Si no cumplen con sus obligaciones en esta difícil situación, el mundo los juzgará de otra manera", advirtió Rohani.Irán afirma que el nuevo coronavirus ha matado a más de 3.800 personas y ha infectado a más de 62.500 en todo el país. Pero, desde el extranjero, se cuestionan estos datos oficiales publicados por las autoridades iraníes y se barajan estimaciones mucho más elevadas.