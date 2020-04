actualiza con cambio de origen y firma, nuevas cifras, declaraciones de OMC, OMS, Airbus, estado de salud de Johnson, cifras de Amlat ///París, 8 Abr 2020 (AFP) - El mundo se enfrenta a una brutal recesión a causa del coronavirus, que ya ha empezado a golpear a países como Francia o Alemania, advirtieron este miércoles los expertos, mientras que los gobiernos se preguntan cómo superar el confinamiento, que afecta a medio planeta.Europa, el epicentro de la crisis sanitaria mundial, superó los 60.000 muertos, en una jornada en la que el mundo añadió casi 100.000 nuevos enfermos a la siniestra cuenta del COVID-19.Francia y Alemania avisaron que sus respectivas economías caerán, antes de que acabe el semestre, a sus peores niveles desde la II Guerra Mundial.El mundo se enfrenta a "la que podría ser la recesión más profunda o el revés económico más grave de nuestra existencia", alertó el director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Azevedo.El comercio mundial podría caer más de un 30%. Ningún sector económico está a salvo, añadió.Son casi 200 millones de empleos los que se podrían perder a causa de la parálisis del confinamiento, según la Organización Internacional del Trabajo.Conscientes del desafío, los líderes mundiales dudan sin embargo en aflojar las medidas coercitivas. Hay tímidos avances en la estabilización de la enfermedad en algunos países. Noruega, Dinamarca, Suiza han anunciado que entre finales de abril y mayo podrían levantarse algunas de las medidas de confinamiento.Pero la incertidumbre continúa en la inmensa mayoría de países afectados, excepto en China, cuyas autoridades autorizaron las salidas de la ciudad de Wuhan, dónde empezó la pandemia y que perdió a más de 2.500 habitantes. Miles de personas se agolparon en las estaciones de tren de la urbe para salir de la ratonera. - El peligro de relajar la presión - Es precisamente en los signos alentadores, a medida que el confinamiento de miles de millones de personas hace efecto, donde radica el peligro, advierten especialistas."Si se relaja la presión, hay un rebote de la epidemia porque se liberan a personas que hasta ahora estaban protegidas y que entrarán en contacto con el virus", advirtió Arnaud Banos, del Centro francés de investigación científica.El confinamiento "reduce el porcentaje de personas que se infectan" dice la epidemióloga Catherine Hill. Pero "la gente sigue infectándose", ya que el virus aún circula."No es el momento de flexibilizar las medidas" de confinamiento, advirtió la sección Europa de la Organización Mundial de la Salud.En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson mejoró en su tercer dia en cuidados intensivos, donde se mantuvo "estable, tranquilo y con buen ánimo", informó el secretario de Estado de Salud, Edward Argar.Pero Gran Bretaña batió de nuevo el récord de defunciones, 938 en un día.El brote continúa también haciendo estragos en Estados Unidos, que registró un récord mundial de cerca de 2.000 muertos en 24 horas, llevando el acumulado en su territorio a casi 13.000 decesos.El presidente Donald Trump inició nuevas negociaciones con el Congreso para liberar otros 250.000 millones de dólares y tratar de salvar empleos en las pequeñas y medianas empresas.Además del colapso sanitario, del desafío para las economías, el COVID-19 pone a prueba la solidaridad de gobiernos, la confianza en las instituciones.El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, que "no politice el virus", en alusión a las críticas del mandatario sobre la relación entre la organización y el gobierno chino.También pidió a Washington y Pekín a "unir fuerzas para combatir a este peligroso enemigo", en alusión a la pandemia.Trump acusó en días pasados a la OMS "parece estar muy sesgada hacia China", tras recordar que en los inicios de la pandemia del coronavirus, la OMS señaló que prohibir los viajes al gigante asiático, epicentro de este nuevo brote viral, no era aconsejable. - Naufraga la economía - Por su parte los gobiernos de la UE negociaron toda una noche para finalmente fracasar en un acuerdo sobre un plan conjunto para enfrentar la debacle."Tras 16 horas negociando, nos acercamos a un acuerdo, pero todavía no lo logramos. Seguiremos mañana jueves", informó el ministro portugués y presidente del Eurogrupo, Mario Centeno.En el epicentro de la disputa la oposicion entre los países del norte europeo y los del sur acerca de cómo financiar los planes de apoyo a economías arrasadas.Y el adjetivo no parece exagerado. Alemania espera una contracción de casi el 10% de su Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre, algo nunca visto en su historia reciente, según la proyección común de los principales institutos económicos.En Francia el PIB retrocedió un 6% en el primer trimestre, indicó el Banco de Francia.El fabricante de aviones Airbus anunció una reducción en un tercio de su producción.- Wuhan se recupera - En medio de la catástrofe, el mundo vio una luz de esperanza con la imágenes de miles de pasajeros --algunos con trajes integrales de protección-- que tomaron por asalto estaciones de autobuses y trenes de la capital de la provincia china de Hubei."Me he levantado a las cuatro hoy. ¡Me siento tan bien"!", dijo una feliz Hao Mei, de 39 años y oriunda de Enshi, ciudad a 450 km al oeste de Wuhan, antes de subirse a un tren para regresar con sus dos hijos, a los que tuvo que dejar solos durante más de dos meses, ya que quedó atrapada a fines de enero en Wuhan. - Hospitalización obligatoria en Venezuela - En América Latina, todavía relativamente a salvo de la pandemia, se han registrado unas 1.500 muertes, casi la mitad en Brasil. La región cuenta ya con más de 40.000 casos de coronavirus.En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó la hospitalización de todos los casos. "Es una orden que doy: tenemos que avanzar a la hospitalización (del) cien por ciento de todos los casos", dijo.Mientras en México miles de migrantes atrapados en las fronteras, hacinados en campamentos o mendigando en las calles, contemplan "aterrorizados" la propagación de una pandemia que congeló sus procesos de asilo y los sumió en la incertidumbre. "Estamos aterrorizados. Si hay una infección no quiero imaginar qué pasaría", confesó por teléfono un ecuatoriano indocumentado desde un campamento migrante en Matamoros, muy cerca de la frontera estadounidense, donde sobreviven 2.000 personas.