NotaDirector general de la OMS responde a críticas de Trump: "No politice el virus"Ginebra, 8 Abr 2020 (AFP) - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, que "no politice el virus", en alusión a las críticas del mandatario sobre la relación entre la organización y el gobierno chino.También pidió a Washington y Pekín a "unir fuerzas para combatir a este peligroso enemigo", en alusión a la pandemia del COVID-19.Trump acusó en días pasados a la OMS de "estar muy sesgada hacia China", tras recordar que en los inicios de la pandemia del coronavirus, la OMS señaló que prohibir los viajes al gigante asiático, epicentro de este nuevo brote viral, no era aconsejable."Eso no está bien", dijo Trump, recordando que una de sus primeras medidas, precisamente en enero, fue prohibir la llegada de vuelos procedentes de China.El 10 de enero la OMS había anunciado que no recomendaba "ninguna medida sanitaria particular para los viajeros" rumbo a China."La OMS realmente se equivocó", escribió Trump. "Por alguna razón, está financiada en gran parte por Estados Unidos, pero muy centrada en China. Vamos a analizarlo más de cerca", agregó."No deberíamos perder tiempo echando la culpa a otros", aseveró Tedros en rueda de prensa telemática en Ginebra."Es como jugar con fuego", aseguró el dirigente de origen etíope, que también agradeció a Estados Unidos su apoyo contra la pandemia.Trump dejó entrever que estaba dispuesto a suspender las aportaciones financieras de Estados Unidos a la OMS.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio su respaldo a Tedros."Tengo la convicción de que la OMS debe ser respaldada, porque es absolutamente esencial para los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra el COVID-19", dijo en un comunicado.Una vez derrotada la pandemia, "ya habrá tiempo para volver atrás", dijo Guterres. "Ahora no es el momento. Ahora es el momento de la unidad", añadió.La pandemia del COVID-19 afecta a cerca de 1,5 millones de personas en 192 países y territorios, y ha causado hasta el momento más de 86.000 muertos.apo/gab/jz/pc