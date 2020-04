Una vista aérea muestra a personas en las afueras de un centro comercial durante la cuarentena para combatir la expansión del coronavirus en Bogotá, Colombia, 7 de abril, 2020. REUTERS / Luisa González An aerial view shows people queu outside a shopping mall amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Bogota, Colombia April 7, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez