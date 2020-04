“Nos han malinterpretado... Me siento muy dolido, me duele mucho lo que está pasando ... que hablen de discriminación porque con las mujeres he sido muy responsable”, declaró Méndez. "Suspensión y terminación de contrato es totalmente diferente. A ellas se les está cancelando el 50% de sus salarios, se les pagan sus prestaciones y la institución es responsable de sus arriendos de vivienda y servicios ¿Dónde hay discriminación? Somos consecuentes".