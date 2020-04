La petición, redactada por la abogada Joanna Heskia, sostiene que la sentencia "no cumple el estándar mínimo de convicción exigido", al no poder confirmarse la ocurrencia del delito de homicidio, ni se encuentra "fundamentada conforme lo exige la normativa procesal y constitucional", por no considerar antecedentes aportados por la defensa.