WASHINGTON - Sanders abandona la contienda por la nominación presidencial demócrata, dejando libre el camino a Biden. Al principio, Sanders excedió las grandes expectativas de que sería capaz de recrear la magia de su campaña por la candidatura en 2016, e incluso superó un ataque cardíaco en octubre, pero el apoyo inconmovible del ala izquierda no pudo superar los temores sobre su "elegibilidad" y de que su ideología socialdemócrata no sería aceptable para el electorado en comicios generales. Por Will Weissert. 487 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.