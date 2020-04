Pero los nombres más grandes relacionados con este proyecto son sus ejecutivos: el peso pesado de la industria Jeffrey Katzenberg y la ex directora general de Hewlett-Packard Meg Whitman. En la década de 1980, Katzenberg revivió el estudio de Walt Disney Co. y su división de animación con éxitos como “The Little Mermaid” (“La Sirenita”), y en 1994 cofundó DreamWorks SGK con Steven Spielberg y David Geffen. Quibi es el proyecto inventivo de Katzenberg y él eligió a Whitman, que también fue ejecutiva de Disney, como directora general de la plataforma.