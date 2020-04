Actualiza con restricción en Biarritz en párrafos 14 y 15. ///París, 7 Abr 2020 (AFP) - Francia, que vivió el lunes su jornada más mortífera con 883 muertos en 24 horas por el coronavirus, entró este martes en su cuarta semana de confinamiento, con un balance cercano a 9.000 fallecidos y un endurecimiento de las restricciones en París.La epidemia de coronavirus ha dejado 8.911 muertos en Francia, el tercer país más afectado de Europa en número de decesos de la Covid-19 detrás de Italia y España.Tras una esperanzadora reducción del número de muertos el domingo, Francia vivió el lunes una jornada sombría con 833 fallecidos en 24 horas, su peor cifra hasta ahora. Pero en una nota más positiva, el número de pacientes en cuidados intensivos en estado grave registró el lunes su evolución diaria más baja desde el inicio de las medidas de confinamiento con un alza de sólo 94 pacientes.En el inicio de la cuarta semana de confinamiento, el ministro de Salud, Olivier Véran, llamó a los franceses a no bajar la guardia y advirtió que no se ha alcanzado aún "el pico de la epidemia".El confinamiento comenzó el 17 de marzo y está previsto que dure hasta el 15 de abril, pero las autoridades han insinuado que se prolongará."El confinamiento durará el tiempo que tenga que durar", declaró el martes Véran, que pidió "paciencia". - Endurecimiento de restricciones en París - La población vive confinados en sus casas y puede salir únicamente para ir a sus empleos, si el teletrabajo no es posible, o para actividades básicas como hacer la compra o pasear al perro.También pueden salir a hacer actividades físicas individuales, pero durante un tiempo máximo de una hora por día y en un radio de hasta 1 kilómetro alrededor del domicilio.No obstante, el ministro del Interior, Christophe Castaner, pidió a las autoridades regionales "examinar caso por caso" la "necesidad de endurecer" estas medidas ya que con la llegada del buen tiempo las autoridades temen que la población relaje la cuarentena.Así, París, una de las ciudades más golpeadas por el virus, decidió prohibir a partir del miércoles la práctica de actividad deportiva en las calles entre las 10H00 y las 19H00.La alcaldesa Anne Hidalgo quiere "concentrar" la práctica deportiva "en los horarios en los que hay menos gente en la calle"."En el día hay gente que sale a hacer compras, lo que es normal porque hay que alimentarse, y hay gente que va a trabajar", señaló. Por su parte, la ciudad de Biarritz, que en tiempo normal es un importante destino turístico en costa atlántica, publicó un decreto que prohíbe a la población sentarse más de dos minutos en las bancas de la ciudad.Con este decreto se quiso "recordar a los biarrotas, para evitar que sean sancionados, que no se pasar el rato en las bancas, y que esto no constituye una actividad física", indicó la alcaldía del elegante balneario. - Ensayos con plasma - Mientras tanto, y a la espera de una vacuna contra el coronavirus, Francia lanzará este martes un ensayo clínico con plasma de 200 pacientes.La prueba consiste en hacer transfusiones de plasma sanguíneo de quienes ya se han recuperado de la enfermedad a pacientes que estén en "fase aguda"."El plasma de las personas que se han recuperado de la Covid-19 contiene anticuerpos que (...) podrían ayudar a los pacientes en la fase aguda de la enfermedad a combatir el virus", indicaron en un comunicado las autoridades sanitarias.Esta técnica ya ha mostrado su eficacia en ensayos en pequeña escala contra otras enfermedades infeccionas como el Ebola o el Sras.Se espera una primera evaluación inicial dentro de dos o tres semanas.burs-meb/mb -------------------------------------------------------------