SHOTLIST NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS6 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general empleado de la salud saca un cuerpo del hospital al camión de refrigeración (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE)2. Plano medio empleado de la salud saca un cuerpo del hospital al camión de refrigeración (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE)3. Travelling trabajadores de la salud saca un cuerpo del hospital al camión de refrigeración (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE)4. Paneo de izquierda a derecha trabajadores de la salud saca un cuerpo del hospital al camión de refrigeración (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE)5. Primer plano mujer llora afuera del hospital6. Paneo de arriba hacia abajo de la parte de arriba del hoispital hacia abajo7. Primer plano ambulancia frente al hospital BARCELONA, CATALUÑA, ESPAÑA2 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano general gerente del hotel se acerca a la ambulancia para presentarse9. Plano medio gerente del hotel explicando al paciente sobre los controles de salud que recibirán en la entrada WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS6 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano medio dos estudiantes de medicina y ambulancia WUHAN, HUBEI, CHINA6 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano general policía revisa a la gente que entra a Wuhan GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR3 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 12. Plano general del barrio donde vivía el padre de César Gálvez KINSHASA, RD CONGO6 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 13. Plano general ambulancias en República del Congo WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS6 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 14. Plano medio una enferemera revisa a una persona en la ambulancia15. Plano medio una mujer toma una muestra nasal de la persona16. Plano medio medicos hacen una reunión ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: La pandemia de coronavirus deja ya más de 73.000 muertos en el mundo (Balance de las 19H00 GMT)París, 6 Abr 2020 (AFP) - El nuevo coronavirus ha provocado al menos 73.139 muertos en el mundo desde que surgió en diciembre en China, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales, este lunes a las 19H00 GMT.Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 1.310.930 casos de contagio en 191 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja, sin embargo, una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan hospitalización.Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 249.700 personas se curaron de la enfermedad.Desde la víspera a las 19H00 GMT se registraron 5.005 nuevas muertes y 66.187 contagios en el mundo.Las últimas 24 horas los países que más fallecidos registraron son Estados Unidos con 1.209 nuevos muertos, Francia (833) y España (637).La cantidad de muertos en Italia, que registró su primer deceso vinculado al virus a fines de febrero, asciende a 16.523. El país registró 132.547 contagios. Desde el domingo se registraron 636 fallecimientos y 3.599 nuevos contagios. Las autoridades italianas consideran que 22.837 personas sanaron.Después de Italia, los países más afectados son España con 13.055 muertos y 135.032 casos, Estados Unidos con 10.389 muertos (347.003 casos), Francia con 8.911 muertos (98.010 casos), y Reino Unido con 5.373 muertos (51.608 casos).China continental (sin contar Hong Kong y Macao), donde la epidemia estalló a finales de diciembre, tiene un total de 81.708 personas contagiadas, de las que 3.331 murieron y 77.078 sanaron totalmente. En las últimas 24 horas se han registrado 39 nuevos casos y 2 fallecimientos.En cantidad de casos, Estados Unidos es el país más afectado con 347.003 infectados oficialmente diagnosticados, entre ellos 10.389 muertes y 18.953 sanados.Desde domingo a las 19h00 GMT, Eslovaquia anuncio las primeras muertes vinculadas al nuevo coronavirus.El lunes a las 19H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 52.498 fallecidos (696.110 contagios), Estados Unidos y Canadá 10.728 (363.501), Asia 4.265 (121.355), Medio Oriente 3.948 (79.747), América latina y el Caribe 1.188 (33.819), África 467 (9.457), y Oceanía 45 (6.941).Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).bur-sim/af ------------------------------------------------------------- EEUU registra más de 10.000 muertes por coronavirusWashington, 6 Abr 2020 (AFP) - Más de 10.000 personas han muerto en Estados Unidos debido al coronavirus desde que se reportó el primer caso a fines de enero, informó el lunes la Universidad Johns Hopkins, cuyo relevamiento es tomado como referencia.La COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, ha provocado 10.335 muertes en Estados Unidos, el tercer país con más decesos detrás de Italia (16.523) y España (13.169). La primera economía mundial suma 347.003 infectados, más de un cuarto del total global de 1.309.439 casos, indicó la universidad con sede en la ciudad de Baltimore.El número de muertes diarias está disminuyendo en algunos de los países europeos más afectados, pero Estados Unidos aún no ha alcanzado su punto máximo de la crisis, señalaron expertos.Desde mediados de la semana pasada, Estados Unidos ha contabilizado más de 1.000 nuevas muertes diarias, en medio de medidas de contención de la propagación del virus aplicadas en mayor o menor medida por el 94% de los estados y territorios. Nueva York es el foco principal del brote estadounidense, con más de 4.750 muertes en todo el estado y 130.000 casos, más de la mitad de ellos en la ciudad de Nueva York. Las autoridades han advertido que entre 100.000 y 240.000 personas podrían morir a causa de la COVID-19 en Estados Unidos, incluso si se observan estrictamente las pautas de distanciamiento social para evitar los contagios.El nuevo coronavirus, cuya propagación ha sido calificada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo, ha matado a más de 70.000 personas en todo el mundo desde que se reportó el primer caso en diciembre en China, según un recuento de AFP compilado de fuentes oficiales. sdu-ft/sst/ad/mls