El circuito profesional femenino está suspendido desde el 8 de marzo como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus que ha provocado además el aplazamiento o la cancelación de todos los torneos desde entonces, y no se reanudará la actividad hasta por lo menos el 13 de julio, aunque muchos jugadores o exjugadores se han mostrado escépticos a la posibilidad de volver a jugar esta temporada, como la francesa Amélie Mauresmo, exnúmero 1 mundial, que hace unos días tuiteó "No vacuna = no tenis".