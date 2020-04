"Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ex ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, en una rueda de prensa desde Ginebra. "La herencia de la mentalidad colonial debe terminar", agregó.