Wayne Rooney criticó a quienes piden que los futbolistas de la Premier League se recorten el salario: “¿Por qué somos los chivos expiatorios?”

La Premier League y el gobierno británico presionan para que se apruebe el recorte pero aún no hay acuerdo y la amenaza de un impuesto es cada vez mayor. El ex Manchester United explicó que él no tiene inconveniente en ayudar financieramente, pero que no todos están en la misma situación y que la prensa apunta solamente contra el fútbol