Amplía con jefe del centro de emergencias sanitarias ///Madrid, 3 Abr 2020 (AFP) - España registró más de 900 muertes diarias por coronavirus por segunda jornada consecutiva, aunque el número de fallecimientos y de casos nuevos notificados se ralentiza, según el balance ofrecido este viernes por el Ministerio de Sanidad.En total, la pandemia de la COVID-19 se ha cobrado 10.935 vidas en España, el segundo país después de Italia a nivel mundial en número de fallecidos.En las últimas 24 horas, se registraron 932 nuevas muertes, después de que la víspera se llegara a 950, récord máximo diario hasta ahora.En términos porcentuales, la tendencia continuó su gradual descenso y se ubicó en 9,3%, luego de haber alcanzado el 27% la semana pasada.El número de casos notificados se elevó a 117.710, también con una pequeña ralentización respecto al jueves.Unos datos que han llevado a las autoridades sanitarias españolas a afirmar que se alcanzó o incluso se puede estar ya superando el pico de la epidemia."Vamos bien, los datos de nuevos casos están estabilizados, (...) las tendencias son correctas", dijo con tímido optimismo Fernando Simón, el director de emergencias sanitarias del país, en conexión desde su casa, donde está aislado con coronavirus.Las regiones más golpeadas siguen siendo la de Madrid, con algo más del 40% de los fallecidos (4.483), y Cataluña (2.335).Las dos zonas siguen con las urgencias de numerosos hospitales saturadas por la fuerte afluencia de enfermos, lo que ha llevado a los sanitarios, según numerosos testimonios, a restringir los ingresos y privilegiar a quienes tengan un mejor historial clínico.La situación es tan acuciante en Madrid que fueron habilitadas dos morgues, una de ellas en una pista de hielo de un centro comercial, y el centro de exposiciones IFEMA se convirtió en un gigante hospital de campaña, con capacidad para más de 5.000 camas. - Evitar dar "marcha atrás" - "Es un buen día porque estamos dando más altas" hospitalarias, dijo a la AFP Fernando Prados, coordinador general del hospital de campaña en IFEMA, abierto el 21 de marzo."Ya hay 900 personas que se han curado en este hospital, donde han pasado más de 2.000 pacientes", señaló Prados.Los españoles están confinados desde el 14 de marzo, por decreto del gobierno, y lo seguirán estando al menos hasta el 11 de abril. Esta semana y la próxima están igualmente paralizadas todas las actividades "no esenciales", lo que ha frenado aún más los movimientos de la población.El gobierno decidirá en los próximos días si prolonga el confinamiento, adelantó el jueves el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalando que el objetivo sigue siendo disminuir los contagios para no colapsar el sistema sanitario."Estamos viendo un descenso del número de casos diarios, pero existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario, todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás", advirtió Fernando Simón.La movilidad ha quedado muy reducida con las medidas de confinamiento, según las autoridades, que de todas maneras anunciaron más controles en carreteras este fin de semana para evitar que las personas intenten ir a una segunda residencia vacacional, algo prohibido durante el estado de alarma vigente.Más de 1.100 personas han sido detenidas por la policía por saltarse el confinamiento, anunció el comisario principal José García Molina.bur-du/mg/af -------------------------------------------------------------