Disney movió "The Eternals" al 12 de febrero de 2021 y pospuso otras películas de Marvel unos meses. "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" fue reprogramada para el 21 de mayo de 2021, seguida de "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" el 5 de noviembre de 2021, y "Thor: Love and Thunder" el 18 de febrero de 2022.