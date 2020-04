Veladoras, lociones y bálsamos contra el coronavirus en México =(Video)= Villahermosa, México, 2 Abr 2020 (AFP) - Veladoras, lociones y bálsamos son algunos de los productos esotéricos que ofrecen mercados populares en México para proteger contra el nuevo coronavirus, aunque algunos clientes prefieren encomendarse a las recomendaciones de higiene de las autoridades."Padre, vengo confiadamente ante tu trono para obtener gracia para el oportuno socorro", se puede leer en la etiqueta de una veladora que promete protección contra la pandemia."Esta veladora cuando las personas la adquieren, primero se la pasan por el cuerpo, se la pasa normalmente de los pies a la cabeza", dice Fabiola Tosca, quien vende productos esotéricos en un mercado de Villahermosa, en el estado de Tabasco (sureste). "Esta oración es para protección de salud y sanación y se le pide a Nuestro Señor a Dios que nos proteja y nos ayude", agrega.Los clientes de Tosca le pidieron días atrás una medida de protección contra el coronavirus, que hasta este miércoles registró 1.378 casos confirmados y 28 defunciones en el país. La mujer relata que en un par de días ha vendido 58 veladoras a 40 pesos cada una (unos dos dólares), y que sugiere a sus clientes reforzar las oraciones con medidas de higiene.Otros productos contra el temido virus llevan nombres como "legítima loción" o "bálsamo poderoso" acompañados de una imagen del COVID-19. Claudia Lezama, otra vendedora del lugar, explica cómo utilizar una loción. "Esto lo van a rebajar con un poco de agua (...) y con éste se van a bañar toda la familia también. Dejan que se escurra, se visten y se protegen", detalla. Varios mexicanos han buscado otro tipo de ayuda ante la pandemia, más allá de las recomendaciones de las autoridades sanitarias: quedarse en casa y lavarse las manos frecuentemente. En todo caso, prefieren encomendarse a la religión y a amuletos. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, de 66 años, mostró amuletos religiosos a la prensa cuando se le preguntó cómo se protegía de la pandemia. Otras personas, sin embargo, confían solo en las instrucciones de las autoridades de salud. "La gente cree que con eso se va a proteger pero no es así. Creo que lo que necesitan es más información", dice Sebastiana Sánchez, una compradora en el mercado."Yo no la compraría, compraría la protección del gel antibacterial, pero la veladora no", dice por su parte Celestina López, otra cliente del lugar. bur-yug/nc/lp