SHOTLIST RONDA, ANDALUSIA, SPAINAPRIL 2, 2020SOURCE: JAVIER LARARESTRICTIONS: NO RESALE 1. SOUNDBITE 1 - Javier Lara, recuperado de COVID-19(25 segundos en español): "Era una fiebre tan rara y una sensación de malestar en el cuerpo que jamas había tenido en mi vida. Entonces pues me separe de mi mujer y de mi bebe, pase a dormir a un cuarto separado, pase a usar mascarilla en casa, cero contacto con ninguna de las dos, cuando usaba el bano lo desinfectaba con lejía, durante toda esa semana que estuve en casa y que no me habían diagnosticado coronavirus." 2. SOUNDBITE 2 - Javier Lara, recuperado de COVID-19(28 segundos en español): "Me ingresaron directamente en la UCI porque bueno al final presentaba un cuadro un poco complejo con insuficiencia respiratoria, menos de un 80 por ciento de oxigeno en sangre, al final no podia terminar bien las frases, estaba también bastante nervioso porque al final era el segundo paciente ingresado en este hospital por coronavirus y todavía el protocolo estaban todos los enfermeros un poco aprendiendo el protocolo." 3. SOUNDBITE 3 - Javier Lara, recuperado de COVID-19(24 segundos en español): "Yo creo que es el peor momento de mi vida porque hay mucha incertidumbre. Y cuando entras en la UCI… yo es que realmente les preguntaba, pero me voy a morir? me voy a recuperar? Y me decían no, es que no sabemos, es que no sabemos, esto es nuevo, como vas a reaccionar tu a la medicación. Es que no se sabe nada y claro, toda esa incertidumbre dices como? Es como un shock." 4. SOUNDBITE 4 - Javier Lara, recuperado de COVID-19(9 segundos en español): "Creo que nos lo tenemos que tomar todos muy en serio para realmente poder acabar con esto y tomarnos en serio todo este confinamiento en el que estamos ahora. "