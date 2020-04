“Never Rarely Sometimes Always”, el tercer largometraje de Hittman, sigue a una chica de 17 años llamada Autumn (interpretada por Sidney Flanigan) que no puede abortar en su pueblo rural de Pennsylvania sin el permiso de sus padres. Ella y su prima Skylar (Talia Ryder) consiguen con dificultad el dinero para tomar un autobús a Nueva York, donde Autumm puede abortar. La odisea retrata no sólo las restricciones en torno al aborto de un estado a otro, sino un panorama tenso en general. Las jóvenes, con una solidaridad tácita, avanzan por un mundo de acoso masculino que va de pequeños gestos hasta encuentros desgarradores.