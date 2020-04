SHOTLIST INCHON, COREA DEL SUR1 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general surcoreanos llegan al aeropuerto de Incheon desde Italia después de aterrizar en un vuelo fletado por el gobierno2. Plano medio surcoreanos llegan desde Italia al aeropuerto de Incheon 3. Plano general surcoreanos llegan desde Italia al aeropuerto de Incheon 4. Plano general surcoreanos llegan desde Italia al aeropuerto de Incheon 5. Primer plano surcoreanos llegan desde Italia al aeropuerto de Incheon 6. Primer plano surcoreanos llegan desde Italia al aeropuerto de Incheon 7. Plano general surcoreanos que llegan desde Italia salen del aeropuerto de Incheon IN THE AIR, INDEFINIDO28 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano general vuelo de LATAM INCHON, COREA DEL SUR1 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Primer plano El personal del aeropuerto espera a que lleguen los pasajeros 10. Primer plano Tablero de llegadas con vuelos desde Europa ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: British Airways pondrá a 28.000 trabajadores en desempleo parcialLondres, 2 Abr 2020 (AFP) - La aerolínea British Airways -hermana de Iberia en el seno del International Airlines Group- pondrá a 28.000 empleados, 60% del personal, en desempleo parcial debido a la pandemia de coronavirus que paraliza el sector aéreo, anunció el jueves el sindicato Unite.Unite afirmó en un comunicado haber llegado a un acuerdo con la dirección para recurrir al programa del gobierno británico de apoyo a las empresas, que correrá con 80% de los salarios -a altura de 2.500 libras mensuales- para evitar despidos durante la crisis sanitaria.Un portavoz del sindicato dijo a la AFP que la medida afecta a 28.000 de los 45.000 empleados de la compañía. British Airways no reaccionó de momento al anuncio del sindicato.Según Unite, el acuerdo va un poco más allá del mecanismo previsto por el ejecutivo, ya que el pago de los salarios no se limitará a 2.500 libras por mes.El sindicato aseguró asimismo que no habrá despidos y los que estaban en curso fueron detenidos."Dadas las circunstancias increíblemente difíciles a las que se enfrenta todo el sector, este es el mejor acuerdo posible para nuestros miembros", afirmó Oliver Richardson de Unite."El acuerdo protege los puestos de trabajo (...) y en la medida de lo posible los salarios", agregó. Estas medidas deben aún ser aprobadas por el personal.La actividad de las compañías aéreas está prácticamente paralizada debido al confinamiento contra el coronavirus y al cierre de las fronteras en muchos países. Según la prensa británica, otra aerolínea, Virgin Atlantic, se prepara para pedir ayuda al gobierno, aunque este ya advirtió que solo aplicará rescates públicos como último recurso.jbo-acc/mb ------------------------------------------------------------- El tráfico aéreo registra su caída más fuerte desde atentados del 11-S (IATA)Ginebra, 2 Abr 2020 (AFP) - El tráfico aéreo mundial de pasajeros, muy afectado por la pandemia de COVID-19, se desplomó un 14,1% en febrero, en comparación anual, indicó este jueves la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)."Se trata de la baja más fuerte del tráfico desde el 11 de septiembre (de 2001), lo que refleja el derrumbamiento de los vuelos de cabotaje en China y la caída brutal de la demanda internacional con destino y procedente de la región Asia-Pacífico, a raíz de la propagación del virus COVID-19 y restricciones impuestas por los gobiernos", dijo IATA en un comunicado.A falta de una vacuna o de tratamiento para frenar la propagación de la pandemia, el confinamiento de los seres humanos sigue siendo el medio de control más eficaz.La mitad de la población mundial está obligada o invitada a permanecer en sus hogares, mientras que muchos aviones están inmovilizados debido a las restricciones de circulación relacionadas con el coronavirus.La caída del 14,1% en el tráfico de pasajeros a nivel mundial (internacional y nacional) es "grave, pero para los transportistas de la región de Asia y Pacífico la caída ha sido del 41%. Y esto no hace más que empeorar", declaró el director general de la IATA, Alexandre de Juniac, citado en el comunicado."Esta es sin duda la mayor crisis que el sector haya conocido", insistió.La crisis del nuevo coronavirus debería privar al sector mundial del transporte aéreo de 252.000 millones de dólares de ingresos este año, advirtió esta federación la semana pasada. apo/nl/mar-jz/ ------------------------------------------------------------- La aerolínea LATAM anuncia nueva reducción a 95% de su operación en abrilSantiago, 2 Abr 2020 (AFP) - La aerolínea chileno-brasileña LATAM, la mayor de América Latina, anunció este jueves una nueva reducción de sus operaciones en un 95% durante abril, debido a las restricciones impuestas por los países para enfrentar el coronavirus.La compañía había informado ya de una rebaja del 70% hace dos semanas, cuando pidió ayuda estatal para enfrentar esta inédita crisis en la aviación comercial."La medida será evaluada permanentemente en función de las restricciones de viaje en los distintos países y de la demanda", dijo LATAM en un comunicado.Durante abril, la compañía mantendrá algunos vuelos domésticos en Brasil y Chile, mientras que siguen completamente suspendidos en Perú, Argentina, Colombia y Ecuador por razones regulatorias.En cuanto a vuelos internacionales, LATAM operará frecuencias limitadas entre Santiago y Sao Paulo, desde Santiago a Miami y Los Ángeles, así como vuelos desde Sao Paulo a Miami y a Nueva York, mientras que las operaciones de carga no se verán limitada.La medida adoptaba por LATAM ilustra la dificultad del sector aéreo y el impacto económico de la pandemia en América Latina, en línea con medidas similares tomadas por las principales compañías aéreas del mundo."La envergadura e imprevisibilidad de esta crisis hacen difícil anticipar resultados. Es por esto que vamos a requerir del apoyo de los gobiernos para salir adelante de la mayor crisis de la Historia para los sectores del turismo y la aviación civil", dijo el nuevo director ejecutivo de LATAM, Roberto Alvo, hace dos semanas.La aerolínea, surgida de la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM, volaba a 145 destinos en 26 países antes de la crisis. pa/gma