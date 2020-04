SHOTLIST SAO PAULO, BRASIL31 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de abajo a arriba vecinos se saludan desde las ventanas2. Plano medio vecinos se saludan desde las ventanas3. Primer plano mensaje en el ascensor donde los vecinos anotan los servicios que pueden ofrecer 4. Primerísimo primer plano mensaje en el ascensor donde los vecinos anotan los servicios que pueden ofrecer 5. Primer plano Pedro muestra grupo de Whatsapp creado por los vecinos cuando empezó la cuarentena 6. SOUNDBITE 1 - Victor Ortega, profesor de yoga (hombre, 29 años, portugués, 21 seg.): "Para mi sorpresa, la gente comenzó a comunicarse a través del mensaje y también estaban dispuestos a ayudar. Fue muy agradable, me hizo sentir bien, estaba ofreciendo ayuda pero también sentí que sería ayudado en caso de necesidad. Esto es muy bueno. " "(Ele foi o primeiro a deixar um recado no elevador oferecendo ajuda):Para a minha surpresa as pessoas começaram a se comunicar através do bilhete e também se disponibilizaram a ajudar. Foi muito bacana, fez a gente se sentior acolhido, eu estava oferecendo ajuda mas também me senti acolhido em ser ajudado em caso de necessidade. Isso é muito bacana." 7. Plano medio Pedro Elias lleva la compra a su vecina Sonia Baueb8. Sonido ambiente Pedro Elias lleva la compra a su vecina Sonia Baueb 9. SOUNDBITE 2 - Sonia Baueb, jubilada (mujer, 67 años, portugués, 16 seg.): "Mi madre tiene 93 años, mi esposo está postrado en cama y en esta situación, tenemos miedo, yo también estoy en el grupo de riesgo. Así que realmente necesito eso, que alguien haga este tipo de trabajo." "A miha mae tem 93 anos, meu marido é acamado e nessa situaçao, a gente fica com medo, eu também estou no grupo de risco. Entao precisa disso mesmo, que alguém faça esse tipo de trabalho(oferecer serviços para ajudar, ed)" 10. Paneo de izquierda a derecha Mara Silvia Ribeiro hablando con su vecino Pedro 11. SOUNDBITE 3 - Mara Silvia Ribeiro, Psychologist (mujer, 65 años, Portuguese, 12 seg.): "Vivo hace muchos años aquí y no conozco a mucha gente porque estoy casi siempre fuera. Esta está siendo una gran oportunidad de conocer a los vecinos." "Eu nao moro ha tantos anos aqui nesse prédio e nao conheço muita gente, porque fico praticamente o tempo inteiro fora, e esta sendo uma super oportunidade para conhecer os vizinhos!" 12. Paneo de izquierda a derecha calle vacía con comercios cerrados13. Primer plano cartel en tienda: "temporalmente cerrado"