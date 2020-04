CentralWimbledon se cancela por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial =(Fotos archivo)= Londres, 1 Abr 2020 (AFP) - La organización del torneo de Wimbledon anunció este miércoles la cancelación del único Grand Slam de la temporada tenística sobre hierba, un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, que está alterando todo el calendario deportivo mundial.Al mismo tiempo, la ATP y la WTA anunciaron la prolongación de la suspensión de los circuitos masculino y femenino de tenis profesionales hasta el 13 de julio, y por tanto de toda la temporada en los torneos sobre hierba."Devastado", reaccionó rápidamente en Twitter el suizo Roger Federer, ganador en ocho ocasiones en Londres.De esta forma en Wimbledon, previsto del 29 de junio al 12 de julio, no podrán defender título el serbio Novak Djokovic y la rumana Simona Halep, ganadores en 2019.Pero la decisión, tomada "con un profundo lamento" por el All England Club (AELTC), vino a confirmar lo que ya se esperaba desde hacía unas semanas, la imposibilidad de jugar por la pandemia que ha infectado ya a más de 840.000 personas en todo el mundo, con más de 40.000 fallecidos, y las dificultades de trasladar el torneo a una fecha posterior debido a las particularidades de la hierba.La opción de tratar de jugar a puerta cerrada ya había sido descartada por la organización hace días."Éramos conscientes que la organización de The Championships (nombre oficial de Wimbledon) sólo había sido interrumpida anteriormente por las guerras mundiales, pero después de un estudio exhaustivo de todos los escenarios, consideramos que dado el contexto de crisis mundial la decisión de cancelarlo es la correcta", declaró en un comunicado el presidente del All England Club, Ian Hewitt."Muy triste al escuchar que Wimbledon no se celebrará este año", tuiteó por su parte Halep. "La final del año pasado será para siempre uno de los días más felices de mi vida", añadió la campeona rumana."¡Pero estamos pasando por algo más grande que el tenis y Wimbledon volverá! Y significa que aún tengo más tiempo para defender mi título", destacó Halep.Efectivamente, "la 134ª edición del torneo se celebrará del 28 de junio al 11 de julio de 2021", precisaron los organizadores. - ¿Demasiado tarde para Federer y Serena? - Habrá que esperar si dos de los más grandes campeones en Wimbledon, Federer y la estadounidense Serena Williams, podrán jugar en 2021, ya que ambos estarán cerca de la cuarentena.En el caso de Serena, esta decisión supone un nuevo obstáculo en su intento de igualar el récord de victorias en torneos del Grand Slam, al seguir a uno de Margaret Court, con 24 títulos.La decisión del AELTC no provocará las críticas que se sucedieron, por parte de federaciones, otros torneos y jugadores, tras el anuncio del aplazamiento el Roland Garros.Los organizadores de la gran cita anual sobre tierra batida, que debería haberse disputado del 24 de mayo al 7 de junio, decidieron de manera unánime y sin consenso, reprogramar el Abierto de Francia del 20 de septiembre al 4 de octubre, es decir, apenas una semana después del US Open, el cuarto 'grande' de la temporada. La organización del torneo estadounidense confirmó que mantiene las fechas previstas, del 31 de agosto la 13 de septiembre. jw/dj/psr/mcd/pm