SHOTLIST SKAGIT VALLEY, ESTADOS UNIDOS29 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de un campo de tulipanes con trabajadores al fondo2. Paneo de izquierda a derecha de un campo de tulipanes3. Plano general de un molino de viento4. Primer plano de un letrero que indica el cierre 5. SOUNDBITE 1 - Cindy Verge, directora ejecutiva del festival de tulipanes de Skagit Valley (mujer, inglés, 19 seg.): "Es una pérdida devastadora para la comunidad. Hemos operado por más de 35 años y traemos unos 60 millones de dólares a nuestra comunidad cada abril con el festival de tulipanes, con la gente que viene, se queda en los hoteles, come en los restaurantes." "This is a devastating loss to the community. We have been operating for over 35 years, and we bring in about 60 million dollars to our community every April, for the Tulip festival – as people come in, they stay at hotels, they eat at restaurants so this is a devastating loss to us and it’s a real threat to the tulip industry itself." 6. Plano general de un campo de tulipanes con un molino al fondo7. Plano medio de tulipanes amarillos8. Plano medio de un trabajador arreglando ramos de tulipanes 9. SOUNDBITE 2 - Andrew Miller, dueño de una granja de tulipanes (hombre, 14 seg.): "Puedes entrar en línea y comprar un ramo, lo llevaremos a un hospital, a un asilo a los de primeros auxilios a quienes les vendría bien algo de color y quienes realmente están en la primera línea de esta crisis del COVID-19." "You can get online and you can purchase a bouquet, and we will take that bouquet to a hospital or to a nursing home or first responders who could use some colour and who are really on the front lines of this COVID-19 crisis." 10. Plano general de un campo de tulipanes11. Primer plano de tulipanes en bandejas