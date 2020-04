R: "Es un poco complicado ya que tras el Dakar en el mes de enero había unas cuantas carreras en Medio Oriente a finales de marzo o en abril. Todo fue anulado y hemos caído completamente en lo desconocido. ¿Cuándo va a comenzar el programa de competición? No se sabe. ¿El desarrollo de autos de carrera? No sabemos. Ya que no hay verdaderamente un plazo previsto, no sabemos cuándo relanzar el entrenamiento físico, por lo que hacemos una puesta a punto ligera".