NUEVA DELHI - Es un éxodo multitudinario: los trabajadores migrantes -el principal sector de la fuerza laboral de la India- se están marchado de las ciudades, paralizadas por el coronavirus, y regresado a sus pueblos, a menudo recorriendo enormes distancias a pie, ya que los pocos autobuses que siguen funcionando no dan abasto. Por The Associated Press. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.