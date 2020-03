SHOTLIST LIMA, PERÚ25 DE MARZO DE 2020FUENTE: MAXIMILIANO THULARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio calle que lleva al apartamento2. Plano general calle que lleva al apartamento3. Plano general entrada al apartamento LIMA, PERÚ21 DE MARZO DE 2020FUENTE: MAXIMILIANO THULARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. Timelapse 12 horas (11 am-11pm) dentro del pequeño departamento y la vida de la pareja venezolana Corina Moreno y Maximiliano Thula LIMA, PERÚ25 DE MARZO DE 2020FUENTE: MAXIMILIANO THULARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. Plano general La venezolana Corina Moreno trabaja en la sala de estar / dormitorio del departamento. 6. SOUNDBITE 1 - Corina Moreno, venezolana vive en Perú (hombre, español, 16 seg.): "El espacio no es problema porque ya tenemos dos años viviendo en este espacio y ya estamos acostumbrados, podría decirse. El problema ha sido el no puede salir a pasear, no puedo ir al gimnasio." LIMA, PERÚ21 DE MARZO DE 2020FUENTE: MAXIMILIANO THULARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 7. Timelapse La venezolana Corina Moreno trabaja en la sala de estar / dormitorio del departamento. LIMA, PERÚ25 DE MARZO DE 2020FUENTE: MAXIMILIANO THULARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 8. SOUNDBITE 2 - Corina Moreno, venezolana vive en Perú (hombre, español, 10 seg.): "Siempre estoy trabajando en casa, entonces el tema del aislamiento pues para mí no ha sido inconveniente en el tema laboral. Sigo trabajando normalmente." 9. La venezolana Corina Moreno trabaja en la sala de estar / dormitorio del departamento.10. Plano general La venezolana Corina Moreno se ejercita en la sala de estar / dormitorio del departamento. 11. SOUNDBITE 3 - Maximiliano Thula, venezolano vive en perú (hombre, español, 8 seg.): "Yo amo mucho a mi esposa, estamos profundamente enamorados, ya por eso facilita mucho las cosas." 12. SOUNDBITE 4 - Maximiliano Thula, venezolano vive en Perú (hombre, español, 11 seg.): "La idea es que aceptarnos el uno al otro y siempre buscar la forma de fortalecer más la relación." 13. Sonido ambiente Maximiliano Thula: "Tiene unos 15 m² aproximadamente y la cocina y el baño están dispuestos en aproximadamente el mismo espacio" -vista de la cocina y el baño14. Plano general La venezolana Corina Moreno se ejercita en la sala de estar / dormitorio del departamento.