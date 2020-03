SHOTLIST HAMBURGO, ALEMANIA29 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general Pato Cervantes guiando ejercicios2. Plano medio Pato Cervantes demostrando ejercicios3. Plano general Pato Cervantes en la calle 4. SOUNDBITE 1 - Pato Cervantes, entrenador físico (hombre, 19 años, alemán, 30 seg.): "Soy Pato, tengo 19 años y soy de México. Soy preparador físico aquí en Hamburgo y ofrezco entrenamientos gratuitos a la gente en sus balcones. Todos tenemos que quedarnos en casa, estoy agradecido de que la gente salga y se una. Es super genial" 5. Plano de apoyo: Plano general Pato squating, doing lunges 6. Plano de apoyo: Plano general mother and daughter exercising on their balcony 7. Plano de apoyo: Plano general Pato's legs 8. Plano medio pareja en el balcón haciendo ejercicio con botellas9. Plano medio dos mujeres haciendo ejercicio en su balcón 10. SOUNDBITE 2 - Pato Cervantes, entrenador físico (hombre, 19 años, alemán, 25 seg.): "Vi una fiesta de vino en un balcón, y pensé que si la gente se reúne en sus balcones para beber vino, porqué no lo harían para ejercitarse. Podríamos hacer algo con los vecinos. Y pensé que era una idea genial. Comenzar el día con ejercicio, música y buen humor. Eso cambia la atmósfera en toda la calle" 11. Plano de apoyo: Plano general Pato exercising 12. Plano de apoyo: Plano general a couple on their balcony exercising 13. Plano de apoyo: Plano general people exercising on their balconies 14. Plano general Pato haciendo ejercicio con gente en la calle15. Plano medio Pato Cervantes hace saltos16. Plano general una familia ejercita con libros17. Plano medio una mujer carga a su hija18. Plano general gente aplaude desde sus balcones