No se debe usar detergente o hidrogel en perros o gatos, advierten veterinariosParís, 31 Mar 2020 (AFP) - No se debe usar detergente ni hidrogel para desinfectar a perros o gatos. La orden francesa de veterinarios alertó a los dueños de perros y gatos sobre el peligro de usar estos productos. En plena epidemia del coronavirus, el miedo al contagio ha hecho que dueños de animales domésticos tomen iniciativas que pueden ser peligrosas para los animales.Desde hace unos días en las redes sociales se pueden ver imágenes de perros con las patas quemadas por hidrogel o detergente.Lavarles las patas "con agua con jabón o champú para perros funciona muy bien", dijo Christine Debove, de la Orden de veterinarios de la región parisina.Además, los perros y gatos se lamen por lo que estos productos "pueden provocar irritaciones a nivel de las mucosas y reacciones cutáneas".La veterinaria recuerda que lavar las patas a los perros tras regresar de pasear con agua y jabón es "un gesto básico de higiene que deberíamos practicar siempre". "Es suficientemente eficaz", añade.Además recomienda lavarse las manos a menudo después de jugar con ellos y evitar los contactos muy cercanos, como dejarse lamer las manos o el rostro.Aunque no existe ninguna prueba científica de que los animales transmitan el COVID-19, la academia de medicina francesa recomendó la semana pasada a sus dueños aplicar los principios de precaución básicos.it/meb/mb