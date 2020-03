PDVSA, el operador de ambos proyectos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando no renovar la licencia de Chevron cuando expire el 22 de abril, ya que Washington busca aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que salga del cargo. Fohr dijo que Chevron tiene "esperanzas" de que se renueve la licencia. El gobierno de Venezuela también publicó un decreto a principios de este mes suspendiendo los procesos de licitación pública que aún no habían recibido ofertas como parte de los esfuerzos del país para contener la propagación del coronavirus. El trabajo de contratación también se detuvo en los campos petroleros de PDVSA en el noreste de Venezuela, dijo una persona familiarizada con el asunto.