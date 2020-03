SIN PROCEDENCIA - No todos sufren con el encierro ocasionado por el coronavirus: Los introvertidos están de parabienes y no tienen que buscar excusas para no salir de sus casas. Para los extrovertidos que necesitan el contacto con otros, en cambio, los confinamientos son un suplicio y apelan a las redes sociales y los teléfonos para mantenerse conectados con familiares y amigos. Por Deepti Hajela. 850 palabras. AP Foto. ENVIADO.