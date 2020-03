Utilizar a las fuerzas del orden público para cumplir la recomendación de quedarse en casa es un tema especialmente delicado en un país donde millones de mexicanos viven al día y muchos de ellos desconfían de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, cerrar los lugares donde se congrega gente y confiar en que la ciudadanía atienda consejos no obligatorios no parece suficiente, máxime si el propio presidente no es tan contundente como su gabinete.