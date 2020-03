Los hoteles, como los de la cadena Via Inn, que cuenta con seis establecimientos en Tokio, se hallan ante un dilema sin precedentes. "En tiempos normales, haríamos pagar los gastos de anulación, pero en este caso no podemos, porque no es fallo de los clientes", explicó a la AFP un portavoz del grupo. "No sé su podremos negociar una compensación con los organizadores de los Juegos Olímpicos", añade.