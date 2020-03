La canción que enfrentó a las divas de Titanic y se reinventa en la era de los memes

“My heart will go on” inmortalizó la historia entre Leonardo Di Caprio y Kate Winslet y marcó para siempre a Celine Dion. Sin embargo, la cantante canadiense no quería grabarla y la actriz británica reconoció odiarla cada vez la escucha