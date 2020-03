Kim “quiere mostrar que gobierna de forma normal en medio de (la pandemia del) coronavirus y sus últimas pruebas de armas pretendían fomentar la unidad interna, no lanzar una amenaza externa”, dijo Kim Dong-yub, analista en el Seoul's Institute for Far Eastern Studies. “Ahora Corea del Norte no tiene tiempo de sobra para escenificar (amenazas externas)”.