SANTA FE, Nuevo México _ Mientras el coronavirus causa estragos a lo largo y ancho de Estados Unidos, principalmente en grandes zonas urbanas, más de un tercio de los condados del país todavía no han reportado ningún resultado positivo de infecciones de COVID-19, de acuerdo con un análisis de The Associated Press. Por Morgan Lee Y Nicky Forster. 400 palabras. AP foto. ENVIADO