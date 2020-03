Actualiza con nuevo balance mundial, nuevo récord de muerte en Italia, prolongación de confinamiento en Francia y Bélgica, llamada de Trump a Johnson, llamado a la Unión Europea, muertos en crucero en Panamá, llamado de BCE ///Madrid, 27 Mar 2020 (AFP) - La pandemia de coronavirus, que ya ha matado a más 26.000 personas en el mundo, seguía propagándose imparable este viernes en Europa, donde Italia y España registraron un número récord de muertos en un día y el primer ministro británico Boris Johnson dio positivo.El epicentro de la pandemia COVID-19 sigue en Europa con 313.801 casos oficialmente diagnosticados de los más de 572.000 de todo el mundo, según un recuento realizado por la AFP.Pero con una progresión exponencial, a causa de la aceleración de tests, Estados Unidos tiene el récord como el país más afectado con 94.238, más que Italia, con 86.498, y los 81.340 de China, cuna de la epidemia surgida a finales de diciembre.América Latina y el Caribe llegó este viernes casi a los 10.500 casos declarados, de ellos 234 muertos.Al reportar este viernes un récord de casi 1.000 muertos en 24 horas, Italia, que espera que el pico de decesos llegue en pocos días, lidera la siniestra lista con 9.134, seguida de España (4.858), que también registró una nueva marca con 769 fallecidos en un día.Les siguen China (3.292), Estados Unidos (1.438), Irán (2.378) y Francia (1.995)."La carencia crónica mundial de equipos de protección individual es ahora una de las amenazas más inminentes para nuestra capacidad colectiva de salvar vidas", se alarmó este viernes el máximo directivo de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Incluso a lo más poderosos - Ante el avance de la enfermedad, Francia y Bélgica extendieron el confinamiento hasta, como mínimo, el 15 de abril, y el 18 de abril, respectivamente. "Habrá que aguantar", dijo el primer ministro francés, Edouard Philippe. Francia, que tiene más de 30.000 contagios, registró el jueves la muerte de una adolescente de 16 años, su víctima más joven del coronavirus, que suele atacar a las personas más mayores.Como prueba de que el virus no respeta clases sociales, el primer ministro Boris Johnson y su ministro de Salud, Matt Hancock, anunciaron el viernes que dieron positivo al virus.Johnson tiene "síntomas leves" que no le impiden seguir dirigiendo la respuesta de su país a la pandemia que amenaza con colapsar los hospitales del Reino Unido.En una conversación telefónica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó a Johnson una "pronta recuperación".Antes que el primer ministro, de 55 años, el príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II, y el príncipe de Mónaco, Alberto II había dado positivo, mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, están en cuarentena tras haber estado en contacto con contagiados."Esta es una pandemia sin precedentes que afecta también a los países más poderosos del mundo, los cuales están adoptando gradualmente las mismas medidas que Italia implementa desde hace un tiempo", reconoció Domenico Arcuri, comisario designado por el gobierno para hacer frente al coronavirus. - El virus toma fuerza en América Latina y África - En América Latina ya hay órdenes de confinamiento obligatorio en países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá o El Salvador, toques de queda prolongados en Chile Honduras, Perú y Guatemala, además de cierres de fronteras casi generalizados.Cuatro pasajeros de edad avanzada murieron a bordo del crucero "Zaandam", anclado frente a las costas de Panamá.Los países con mayor número de contagios son Brasil, con 2.915 (77 fallecidos), Ecuador con 1.403 (34) y Chile con 1.610, (5), en tanto Argentina registraba 589 casos y 12 muertos.Aunque Brasil es el más afectado, el presidente Jair Bolsonaro, que ha minimizado la pandemia, y su hijo senador, Flavio Bolsonaro, promovieron en sus redes acciones y mensajes que atacan la restricción de circulación como medida para enfrentarla.América Latina tiene, al igual que África, elevados índices de pobreza y varios países que ya atravesaban crisis internas.En toda África, el virus seguía propagándose el viernes como un reguero de pólvora, y registra ya 3.826 infectados y 114 fallecidos.En el continente africano, Sudáfrica inició este viernes el confinamiento de su población por tres semanas y registró sus primeros dos muertos.El país más industrializado de África es, de lejos, el más afectado por la COVID-19, con 927 casos entre sus 57 millones de habitantes.El gobierno decretó confinamiento para "prevenir una catástrofe humana de enormes proporciones", dijo el presidente Cyril Ramaphosa. - Recesión - Muy preocupados por la aceleración de la pandemia en Europa y Estados Unidos, los mercados cayeron estrepitosamente el viernes, en medio de advertencias de que la economía mundial ya entró en recesión.A los programas de rescate lanzados por varios países se suma desde el jueves el anunciado por los líderes del G20. Las potencias prometieron inyectar cinco billones de dólares para dar oxígeno a la asfixiada economía.Está "claro" que la economía mundial entró en recesión a causa de la pandemia, advirtió la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.Los mercados emergentes necesitan, por su parte, unos 2,5 billones de dólares, según el FMI.El nuevo coronavirus ha paralizado la actividad en numerosos sectores y llevado a más de 3.000 millones de personas a confinarse en sus casas.Los bancos europeos deberían renunciar a repartir beneficios como mínimo hasta octubre, advirtió el Banco Central EuropeoLa pandemia va a provocar una caída del 20 al 30% del turismo mundial en 2020, alerta la Organización Mundial del Turismo.Pese a su rivalidad, China y Estados Unidos "deben unirse contra la epidemia", subrayó el presidente Xi en una conversación telefónica con Trump. "China está dispuesta a seguir compartiendo sin reserva informaciones y experiencias con Estados Unidos", dijo.En un contexto de división entre los socios de la Unión Europea por la respuesta económica a la crisis, el dirigente español Pedro Sánchez dijo que el bloque no debe "volver a fallar a la ciudadanía" mostrándose insolidaria ante la pandemia. bur-elm/ybl/dga/af/bl/mis/jz -------------------------------------------------------------